Fonseca chiude il (non) caso Theo-Leao e ammette di essere già sotto esame al Milan

vedi letture

Un avvio da incubo, con tanto di primi rumors su un addio a dir poco prematuro: mister Paulo Fonseca si trova già a gestire un periodo complicato nella sua nuova avventura da allenatore del Milan. Il tecnico portoghese è intervenuto questo venerdì in conferenza stampa facendo un punto sul suo Milan e toccando anche il caso che ha coinvolto Leao e Theo Hernandez prima della sosta. Di seguito le sue principali dichiarazioni, raccolte da TMW alla vigilia del match col neopromosso Venezia.

Sul trittico di gare contro Venezia, Liverpool e Inter: "Sono tutte importanti, più ancora in questo momento. Io sono fiducioso, come sempre. È importante vincere domani, poi penseremo al Liverpool".

Sul caso Theo e Leao: "Mai aperto per me. Se saranno titolari non lo so, vediamo domani. Io ho visto due giocatori come gli altri, con buona aura, allegria nel lavorare, normale".

Se si sente già sotto esame: "Noi allenatori lo siamo sempre, dipendiamo dai risultati. Però sono solo focalizzato sul mio lavoro. Se ci concentriamo su ciò che si dice, è difficile lavorare. Tutti noi".

Sul confronto con la società: "Siamo tutti i giorni in contatto: al telefono, qui o a una cena... Siamo sempre in contatto".

Sui troppi gol subiti: "Non abbiamo avuto tanti giocatori durante la pausa, ma abbiamo avuto tanti difensori. Abbiamo lavorato sul comportamento della linea difensiva e sul comportamento individuale".

Sull'obiettivo Scudetto: "L'obiettivo di vincere lo Scudetto resta. Non siamo una squadra triste o senza fiducia... Quello che vedo tutti i giorni è una squadra che ci crede, che vuole migliorare, allegra... Per questo sono sempre fiducioso. Non posso stare qui in un'altra maniera quando vedo i giocatori così. Poi, ci sono i risultati. Ma io non posso essere negativo guardando la forma e la fiducia dei miei giocatori".

Sul nuovo giovane acquisto Vos: "Si è allenato con noi questa settimana, lo avevo già visto prima e ha confermato che è uno di qualità, che vuole avere la palla, avere una grande partecipazione nel possesso offensivo, come quasi tutti i giocatori olandesi. Tecnicamente è forte, può fare sia il centrocampista che il trequartista. Mi è piaciuto molto questa settimana con la Prima Squadra. Sarà lui e Zeroli a lavorare sempre con la Prima Squadra. Ha confermato quello che noi abbiamo visto".

Rileggi qui tutte le parole di Fonseca!