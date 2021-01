Gambe in SPAL, Pirlo recupera Alex Sandro negativo e prepara il turn-over di Coppa

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo presenta la sfida, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, contro la Spal, in programma alle 20:45 all’Allianz Stadium, ai microfoni di Juventus Tv. Intanto, a margine, è arrivato anche il comunicato da parte dei bianconeri sulla negativizzazione di Alex Sandro.

Quali sono le insidie della gara di Coppa Italia contro la Spal?

“Ce ne sono tante perché affrontiamo una squadra di Serie B sulla carta, ma se guardiamo ai campionati esteri il Bayern è uscito con una squadra di seconda divisione così come il Real Madrid. Bisogna pensare che sarà una partita difficile, ci vuole massima concentrazione perché vogliamo passare il turno. Loro sono una buona squadra che sta facendo bene in campionato e in Coppa Italia. Dobbiamo stare attenti perché l’obiettivo principale è quello di passare il turno”.

Che squadra è la Spal?

”È un’ottima squadra a cui piace giocare a calcio, gioca con tre difensori e a volte con tre attaccanti o mezze punte. È una squadra difficile quindi da andare a prendere che sa giocare bene e lo sta facendo in campionato e in Coppa Italia con il Sassuolo. Dobbiamo essere al massimo per evitare brutte figure”.

Ci può dare qualche anticipazione di formazione? Riposerà qualcuno?

“Riposerà di sicuro Bentancur perché domenica ha giocato tutta la partita con un buco del piede. Abbiamo dovuto mettere tre punti dopo un minuto, questo non è stato detto però ha fatto un grande sacrificio e adesso avrà bisogno di qualche giorno di riposo per riassorbire la contusione. Riposerà qualche giocatore che ha giocato domenica, rientreranno De Ligt e Demiral che partiranno dall’inizio. Poi per il resto avremo una squadra competitiva”.

Qual è il prossimo step qualitativo che vorrebbe dalla sua squadra?

“Si può sempre migliorare, abbiamo grandi margini perché abbiamo grandi giocatori. Spero finalmente a breve di avere tutta la rosa al completo e si potrà lavorare su tutti i concetti perché dall’inizio della stagione non siamo mai stati al completo e un po’ a ranghi minori siamo riusciti a fare qualche passaggio per lavorare tutti assieme. Abbiamo la qualità in campo per lavorare soprattutto sulla fase di possesso”.

Un suo bilancio di metà stagione?

“Bilancio abbastanza positivo, sicuramente potevamo avere qualche punto in più però venendo da una stagione faticosa come quella dell’anno scorso qualche battuta d’arresto era normale ci fosse. Però siamo ancora in lotta su tutto e il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo”.

È il miglior momento della carriera di Szczesny?

“Non lo so se è il migliore però sta dando grande fiducia con grandi prestazioni. Siamo soddisfati per quello che sta mettendo in campo, sappiamo che può ancora migliorare perché è un portiere di livello mondiale, gioca in una grande squadra e speriamo possa fare meglio”.

Domani gioca Buffon?

“Sì domani torna Gigi, ha avuto un problemino nelle settimane precedenti però è tutto risolto e domani scenderà in campo lui”.