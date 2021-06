Gattuso e la Fiorentina si dicono addio prima di iniziare. Uno verso Londra, l'altra punta Italiano

vedi letture

Una pazza giornata per Gennaro Gattuso e la Fiorentina. Dopo le indiscrezioni di ieri, il club viola ha comunicato la separazione dall’allenatore ex Napoli. Una scelta di comune accordo, ha spiegato la società gigliata nella nota ufficiale: sulla vicenda nessuna certezza per le clausole di riservatezza, ma sembrano esservi divergenze sulla gestione del mercato e in particolare l’ingerenza di Jorge Mendes.

Fiorentina a caccia. Salutato Ringhio, l’atto successivo di questa storia è la società toscana che cerca un nuovo allenatore. Tantissimi nomi: l’ultimo in ordine di tempo e a oggi primo in termini di gradimento è Vincenzo Italiano, fresco però di rinnovo contrattuale con lo Spezia. Ma le alternative non mancano: Fabio Liverani e Claudio Ranieri figurano tra le ipotesi. Così come le tentazioni estere: Rudi Garcia e Paulo Fonseca. Ma non era destinato al Tottenham? Esatto.

Gattuso a Londra? Perché la storia dei viola e del campione del mondo 2006 s’intreccia a quelli degli Spurs. Mentre la Fiorentina e Gattuso si silurano a vicenda, il club inglese vede saltare, in maniera altrettanto clamorosa, l’accordo con Paulo Fonseca. Anche qui, da capire i motivi del dietrofront con l’ex allenatore della Roma. Poco male: Paratici, che l’idea l’aveva già avuta per la Juventus, punta proprio Gattuso. Concorrenza sbaragliata in un attimo, accordo pressoché trovato con un biennale da 2,5 a stagione più bonus. Con buona pace dei tifosi inglesi. Perché, ancora prima dell’ufficialità, a Londra è già #GattusoOut.