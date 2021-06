tmw Fiorentina, più che mai attuale la pista Italiano. È la prima scelta per la panchina

vedi letture

Vincenzo Italiano è il primo nome per l'eredità di Gennaro Gattuso: come da noi anticipato ieri, il tecnico dello Spezia è stata l'idea immediata del club viola una volta consumatosi il divorzio con Gattuso. Anche se ieri l'allenatore ha ribadito la sua voglia di restare in Liguria, i viola insistono per il suo profilo, molto apprezzato per il gioco che ha mostrato con la formazione bianconera nella stagione da poco conclusa.