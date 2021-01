Gomez-Atalanta, presto incontro per studiare la exit strategy. Intanto il Papu si allena coi giovani

La frattura fra l'Atalanta e il Papu Gomez è sempre più insanabile. E, come inevitabile conseguenza, l'addio dell'argentino alla Dea appare oramai certo. Dopo lo scambio di vedute delle scorse ore, con Gasperini che aveva parlato di scelte tecniche e il Papu che aveva risposto tramite i social, il giocatore ha proseguito nel proprio allenamento individuale esercitandosi con la Primavera. La novità riguarda il possibile scenario futuro: in settimana infatti l'agente del Papu si incontrerà nuovamente con la società per studiare una exit strategy che possa soddisfare tutti. Nessun dietrofront o schiarita all'orizzonte, solo un modo per provare ad assecondare le esigenze dell'Atalanta ma pure quelle del giocatore. Con Inter, Roma, Milan e Fiorentina, fra le altre, che continuano a seguire con interesse gli sviluppi della vicenda.