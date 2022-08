Il Milan vede sfumare Renato Sanches. Ma dopo CDK è già al lavoro per gli altri due colpi

Chiuso il colpo Charles De Ketelaere, non senza qualche ostacolo durante la trattativa, il Milan si gode il suo nuovo talentino numero 90 e intanto porta avanti tutte le altre piste di mercato. L'oramai ex Bruges nella giornata di ieri ha pronunciato le primissime parole da calciatore rossonero, prima di spostarsi a Milanello per la prima intera seduta svolta agli ordini di Stefano Pioli.

Come detto però Maldini e Massara continuano a lavorare per portare a Casa Milan gli ultimi due rinforzi estivi: il primo è un difensore e ad oggi sono in risalita le quotazioni di Abdou Diallo del PSG rispetto a quelle di Tanganga del Tottenham. Quindi il centrocampista: sfumato Renato Sanches, oramai diretto al PSG, i rossoneri potrebbero tornare a pensare a Davide Frattesi del Sassuolo.