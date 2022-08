tmw Renato Sanches al PSG. Così per il Milan può riaccendersi la pista Frattesi: il punto

Il Milan cerca l'alternativa a Renato Sanches dopo che il centrocampista portoghese ha scelto il Paris Saint-Germain. 20 milioni con bonus al Lille, è sfumato anche Carney Chukwuemeka dell'Aston Villa che ha scelto il Chelsea.

Così i rossoneri sfogliano la margherita delle alternative: non c'è per adesso un nome in pole position, nella rosa figura Pape Matar Sarr del Tottenham che è rientrato nei discorsi nell'incontro con Fabio Paratici. Difficile, anche per questioni d'ingaggio, Tanguy Ndombele, sempre degli Spurs, complicata anche la pista Douglas Luiz dell'Aston Villa.

Per questo, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, può riaccendersi la pista Davide Frattesi del Sassuolo che ha, col Sassuolo, un contratto fino al 2026. Il Milan sarebbe sì interessato fortemente al giocatore ma se ci fosse la possibilità di intavolare, col club degli Squinzi, una trattativa 'alla Morata', ovvero un prestito oneroso con obbligo vincolato. Il Sassuolo lo valuta almeno 30 milioni di euro ma resta un'ipotesi gradita alla dirigenza e a Pioli.