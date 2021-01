Il primo rinforzo di D'Aversa è un suo pupillo: Conti, l'addio al Milan e il Parma

vedi letture

Un colpo importante per il Parma in chiave mercato: per Andrea Conti si chiude l'avventura rossonera: il terzino rossonero lascia il Milan e ha salutato il gruppo a Milanello, dopo aver partecipato (seppur non in modo attivo, ndr) al successo di ieri sul Cagliari. Per Conti un addio doloroso, tanto che il calciatore ha smesso di seguire il club rossonero su Instagram ancor prima del suo arrivo a Parma, col club ducale che lo ha voluto fortemente per rinforzare la propria linea difensiva. Come già anticipato, l'ex Atalanta si trasferirà a Collecchio in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei ducali.

Vicino anche Zagaritis Vasilios Zagaritis torna ad avvicinarsi al Parma. Fonti provenienti dalla Grecia fanno sapere che il terzino sinistro dovrebbe sbarcare in Italia nelle prossime 48 ore. Ieri sarebbe stato un giorno molto importante per il trasferimento del difensore classe '99, con Panathinaikos e Parma che sarebbero ora molto vicini all'accordo nonostante alcune difficoltà sorte nella trattativa. I greci comunque sono ottimisti sulla buona riuscita dell'affare: nei prossimi giorni, Zagaritis dovrebbe arrivare in Italia per firme e visite mediche di rito.