tmw Conti al Parma, i dettagli: obbligo di riscatto con la salvezza, poi contratto quadriennale

Nuovi dettagli sul trasferimento, ormai imminente, di Andrea Conti al Parma. Il laterale del Milan, come raccolto da TMW, passerà ai ducali in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. In caso di permanenza in Serie A, l’ex Atalanta firmerà poi col Parma un contratto per altri quattro anni.