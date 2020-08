Il PSG chiama, ma la Juve e Cristiano Ronaldo vogliono il portoghese al centro di Pirlolandia

La Juventus 2020-2021 riparte da mister Andrea Pirlo e da... Cristiano Ronaldo. Se il primo è una new entry, o comunque un ritorno sorpreso quanto gradito, il secondo è ormai diventato una certezza per lo scacchiere bianconero. E lo sarà, con ogni probabilità, anche nella prossima stagione.

Perché CR7, come raccontatovi da TMW in serata attraverso fonti a lui vicine , dopo la cocente eliminazione dalla Champions League è subito volato in vacanza a riposarsi e a ricaricare le pile in vista del suo terzo anno in maglia bianconera. Non considera già chiuso il suo ciclo a Torino, non vuole andarsene da "sconfitto" ed è piuttosto intrigato dal progetto zinediano che la Vecchia Signora ha in mente per il suo nuovo allenatore.