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L'Inter chiude il bilancio con un altro attivo. Marotta: "Double sul campo. Sopra i 500 milioni"

Andrea Losapio
autore
Andrea Losapio
Oggi alle 00:37I fatti del giorno
13.10.2026 00:37I fatti del giorno
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

"Cari Nerazzurri, mi rivolgo a voi oggi con grande orgoglio, ripercorrendo una stagione che ci ha visti conquistare il nostro terzo Double domestico, grazie alla vittoria dell’ottavo e nono trofeo dal 2020 ad oggi". Inizia così la lettera di Giuseppe Marotta agli azionisti dopo l'Assemblea dei soci che ha ufficializzato il bilancio 2025-26. "Il bilancio sottoposto alla vostra approvazione, infatti, conferma il significativo rafforzamento della posizione economica e patrimoniale del Club. I ricavi superano nuovamente i 500 milioni di Euro, l’esercizio si chiude con un utile netto, gli oneri finanziari sono inferiori al bilancio precedente e il capitale, dopo molto tempo, è tornato in attivo".

Altro attivo

L'Inter ha chiuso in attivo di 22,7 milioni di euro il bilancio 2025-26. I nerazzurri sono in utile per la seconda volta consecutiva - dopo i 35,4 milioni dello scorso anno - e a fronte di un fatturato inferiore ( 517,7 milioni rispetto ai 567 dell'anno precedente) presentano anche costi molto inferiori di gestione, fissati a 490,5 milioni rispetto ai 524,5 dell'anno prima. "Il bilancio consolidato chiude con un utile di Euro 22.744 migliaia (Euro 35.398 migliaia al 30 giugno 2024), con ricavi e proventi finanziari dell’esercizio pari ad Euro 525.245 (Euro 574.411 migliaia al 30 giugno 2025), costi e oneri finanziario per 490.457 migliaia (Euro 524.522 migliaia al 30 giugno 2025) oltre ad imposte negative per Euro 12.044 migliaia (Euro 14.491 migliaia al 30 giugno 2025)".

Il costo di San Siro

Inter e Milan hanno pagato congiuntamente San Siro 197 milioni di euro. Non è una novità assoluta, ma all'interno del documento di bilancio nerazzurro ci sono anche le cifre elencate: 104,1 milioni relativi all'attuale Stadio Meazza, Poi ci sono 86,2 milioni delle aree edificabili adiacenti, poi 6,7 per l'acquisto dei diritti. In più M-I Stadio, società che controlla l'impianto a metà fra i due club, ha un fatturato da 40 milioni e un utile di 2.

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