Ottimi rapporti, solo due operazioni di mercato. Atalanta e Inter, avversarie questa sera alle 20.45 alla New Balance Arena, hanno diversi punti di contatto a livello societario, ma non sono riuscite a trasformarli in altrettanti affari. Beppe Marotta conosce bene l'ambiente bergamasco, avendo ricoperto l'incarico di direttore generale della Dea tra il 2000 e il 2002, ai tempi della presidenza Ruggeri. Con Antonio e Luca Percassi i rapporti sono consolidati, anche sul fronte della politica sportiva. Le due società hanno condiviso diverse posizioni in Lega Serie A e, più recentemente, si sono ritrovate sul sostegno alla candidatura di Adriano Galliani alla presidenza della Figc, dopo aver inizialmente appoggiato Giovanni Malagò. Quando si tratta di trasferire calciatori da Bergamo a Milano, o viceversa, l'intesa è decisamente meno frequente: da quando Marotta è arrivato all'Inter, nel dicembre 2018, sono state appena due le operazioni di mercato tra le rispettive prime squadre.

Gosens e Zalewski, gli unici due affari. Prima di Marotta c'erano stati Bastoni e Gagliardini

Il primo trasferimento risale al gennaio 2022, quando l'Inter acquistò Robin Gosens dall'Atalanta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, per un investimento complessivo di circa 25 milioni di euro più bonus. L'esterno tedesco, protagonista delle migliori stagioni della squadra allora allenata da Gasperini, non riuscì a ripetersi a Milano, anche per i problemi fisici che ne condizionarono il rendimento. Il secondo affare è molto più recente: nell'agosto 2025, l'Atalanta ha acquistato Nicola Zalewski per 17 milioni di euro, consentendo all'Inter di realizzare una plusvalenza superiore ai 10 milioni, dopo averlo riscattato dalla Roma poche settimane prima per 6,5 milioni. Il polacco, che questa sera ritroverà i suoi ex compagni, rappresenta quindi l'unico calciatore ceduto ai Percassi durante la gestione Marotta. In precedenza, nel 2017, erano stati conclusi altri due affari importanti: Roberto Gagliardini e Alessandro Bastoni, entrambi acquistati dall'Inter prima dell'arrivo dell'attuale presidente.

Da Scamacca a Lookman e Palestra: quando l'accordo non si trova

Gli affari sfumati sono invece più numerosi. Nel 2023 l'Inter aveva trattato Gianluca Scamacca, poi acquistato dall'Atalanta dal West Ham. Marotta avrebbe successivamente precisato che il club milanese si era ritirato perché non erano più presenti le condizioni per proseguire la trattativa. Decisamente più complicata la vicenda Ademola Lookman, nell'estate 2025: l'Inter aveva individuato nel nigeriano un rinforzo ideale per Chivu, ma l'Atalanta non aveva accettato l'offerta da 45 milioni di euro, bonus compresi. La situazione aveva generato tensioni, senza comunque compromettere definitivamente i rapporti tra le società, come dimostrato proprio dall'operazione Zalewski, conclusa poche settimane dopo. La scorsa estate, invece, il mancato trasferimento di Marco Palestra ha provocato anche uno scontro pubblico: secondo Marotta, il giocatore era venuto meno a un impegno assunto con l'Inter, mentre l'agente Alessandro Lucci ha sostenuto che i due club non avessero raggiunto un accordo definitivo dopo 45 giorni di trattative. Alla fine l'esterno è passato al Chelsea. Un'altra occasione mancata per due società che continuano a dialogare, ma che sul mercato faticano spesso a trovare un punto d'incontro.