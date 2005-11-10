«Avendo Pio Esposito e Lautaro, se dovessi rinunciare a un rinnovo contrattuale sceglierei Thuram. È l’unico che ti consente di monetizzare, poi punterei tutto su Pio e andrei sul mercato».

Sul tema dei rinnovi in casa Inter, a Maracanà è intervenuto l’ex portiere Simone Braglia, individuando in Thuram il possibile sacrificio della società nerazzurra.

Sul tavolo ci sono tre giocatori importanti della rosa: Thuram, Dimarco e Calhanoglu. Partiamo da un presupposto si tratta di tre calciatori fondamentali, tutti dotati di grande qualità. Thuram, sempre più determinante, ha un contratto in scadenza nel 2028 e potrebbe chiedere un ritocco dell’ingaggio rispetto ai 6 milioni attualmente percepiti. Dimarco, esterno di rendimento straordinario, è in scadenza anche lui nel 2028, quando avrà quasi 31 anni. Calhanoglu, centrocampista capace di abbinare qualità e quantità, ha invece il contratto in scadenza nel 2027: il suo è il caso più urgente da affrontare.

In linea di principio, se fosse possibile, la soluzione migliore sarebbe tenere tutti e tre e procedere con i rinnovi. Nei rispettivi ruoli sono pedine fondamentali per l'Inter di Chivu. Thuram è diventato un attaccante determinante, capace di segnare e far segnare; la spinta di Dimarco rappresenta una continua fonte di energia per la squadra, mentre Calhanoglu è il tuttocampista, un elemento che dà equilibrio e qualità alla manovra.

Rinnovare sarebbe dunque la parola d'ordine. Ma, se davvero fosse necessario compiere una scelta, la domanda sorge spontanea: a chi si potrebbe rinunciare, in caso di mancato rinnovo?



La prima risposta sarebbe a nessuno. Ma, analizzando più a fondo la situazione, occorre fare una distinzione. Oggi il sacrificio più doloroso, ma anche quello economicamente più vantaggioso, potrebbe essere proprio Thuram. Ed è qui che si inserisce il ragionamento condivisibile di Braglia.

Il valore dell'attaccante francese non si discute, ma è probabilmente l'unico dei tre che potrebbe garantire all'Inter un incasso importante, nell'ordine dei 60-70 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe alla società di realizzare una significativa plusvalenza, liberare risorse e aprire nuovi scenari sul mercato.

In attacco, intanto, Pio Esposito potrebbe trovare maggiore spazio al fianco dell'intoccabile Lautaro, con Bonny come alternativa e la possibilità di intervenire ulteriormente sul mercato. Diverso il discorso per Dimarco e Calhanoglu, per i quali sarebbe opportuno cercare un'intesa sui rinnovi, naturalmente entro determinati limiti economici. Loro nel processo di ringiovanimento della rosa sarebbero anche delle ottime alternative.

Le grandi squadre si costruiscono anche attraverso sacrifici. La differenza, però, la fanno la capacità e la competenza di chi deve individuare i sostituti giusti e reinvestire al meglio le risorse. E l'Inter, con Marotta alla guida della società, ha dimostrato di conoscere bene questa strada.

Rinunciare a Thuram non significherebbe indebolire necessariamente l'Inter, ma guardare in prospettiva con fiducia.

