Juve, un girone dopo la Roma non fa più paura: 2-0 firmato Ronaldo e difesa super

Cristiano Ronaldo e una difesa insuperabile. Un girone dopo, la Juventus ritrova la Roma e questa volta la batte, senza mai davvero soffrire. La gara dell’andata era stata una delle più complicate, e i bianconeri avevano il primo, ma non la seconda. A Torino finisce 2-0 una partita nella quale i giallorossi di Fonseca giocano, ma i gol premiano i bianconeri. E non solo: tra i migliori in campo, CR7 e Bonucci-Chiellini, ma anche Rabiot che sbaglia zero passaggi in 90 minuti. Un successo che Pirlo si gode, anche perché certifica la sua crescita: magari non di statura, come ha scherzato lui stesso nel post partita, ma su tutto il resto è evidente, e l’allenatore bianconero ha imparato dagli errori fatti. Ora è terzo, ha superato la Roma, punta Milan e Inter, aspettando la sfida in Coppa Italia contro i nerazzurri.