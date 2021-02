Le pagelle della Juve - Ronaldo, bastano 52 centesimi di secondo. Bonucci-Chiellini da Harvard

Juventus-Roma 2-0

(13’ Cristiano Ronaldo, 70’ aut. Ibanez)

Szczesny 6 - Grande ex della partita: la Roma non gioca male, ma non crea neanche grandi pericoli. Attento quando serve.

Danilo 6- Terzino o terzo centrale, poco cambia. È il solido e duttile muro finale contro cui sbattono le velleità giallorosse sulla sinistra.

Bonucci 7 - Passate al largo, non ci sono spiragli. Mayoral & Co sono pericolosi solo fino agli ultimi metri, poi ci pensano i professori. Esce dolorante. (Dall’85’ Demiral s.v.).

Chiellini 7 - In forma smagliante, il miglior acquisto possibile per la Signora. Qualcuno diceva che lui e il viterbese potessero insegnare a Harvard: soprattutto quando giocano in coppia, pochi dubbi.

Alex Sandro 6,5 - Occasione in un big match, propizia l’1-0 bianconero. (Dall’85’ De Ligt s.v.).

Chiesa 6 - La vivacità di Spinazzola lo costringe a guardarsi le spalle. Meno ficcante del solito in fase offensiva, in velocità è difficile da superare lì dietro. (Dall’82’ Bernardeschi s.v.).

Arthur 6,5 - Lo chiamavano cassaforte. La palla tra i suoi piedi canta, e lui se la tiene stretta. Certo, manca sempre quel guizzo in più quando si tratta di attaccare.

Rabiot 7 - Un dato: cento per cento. Non sbaglia neanche un passaggio, e per uno che spesso e volentieri è stato criticato, non è cosa da poco. Ha pause, ma ci mette anche fisico e si fa valere, su Villar anche ai limiti del regolamento.

McKennie 5,5 - Un dilemma, di abbondanza: sia lui che Chiesa sono dei fattori, ma a destra. Oggi gioca a sinistra e resta marginale nelle economie della gara. (Dal 65’ Cuadrado 7 - Entra e manda sul fondo il ragazzo qui sotto. Cervello dislocato sulla fascia, imprescindibile).

Morata 6,5- Al servizio del Re, e pure della squadra. Semplice semplice l’assist, a Ronaldo offre almeno un’altra palla velenosa per la difesa romanista. Tanto sacrificio sul primo portatore di palla avversario. (Dal 65’ Kulusevski 6,5 - All’andata giocò una delle sue migliori gare in bianconero. Entra e mette la palla che Ibanez deposita nella propria rete).

Ronaldo 7 - Conosce un solo modo per festeggiare il suo compleanno, il solito. I 52 centesimi di secondo che passano tra controllo e tiro sono il tempo che soltanto i campioni sanno rubare per fare la differenza. Solo la traversa, Pau Lopez e Ibanez, in rigoroso ordine, gli negano la gioia della doppietta personale.

Pirlo 7 - Chiamatela, se volete, prova di maturità. All’andata aveva sofferto la Roma, strappando un punto prezioso e anche generoso. Stasera la rispetta ma pure la controlla, senza che la sua squadra vada mai in affanno. Trova il raddoppio con i cambi e la capacità di incidere nella partita è un altro indizio di crescita. Un girone dopo, se serviva una prova del fuoco e del nove, la supera a pieni voti.