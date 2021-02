Juventus, Pirlo: "Capita e capiterà di giocare di rimessa. Imparato tanto in questi mesi"

vedi letture

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, analizza ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro la Roma, che ha permesso ai bianconeri di scavalcare i giallorossi e conquistare il terzo posto in classifica: “Avevamo preparato questa partita, la Roma gioca un calcio ottimo ed difficile prenderla con intensità. Dovevamo chiuderci e ripartire, abbiamo fatto bene in difesa e questa era la partita che volevamo. Li abbiamo aspettati e ci siamo chiusi bene, non potevamo attaccarli sempre”.

Siete più concreti grazie a Chiellini?

“Sta facendo molto bene ma come gli altri. Abbiamo trovato l’entusiasmo, ci siamo ricompattati, la difesa è più veemente e più attenta. Chiellini ha ancora energie, per ora sta bene e speriamo continui così”.

A che livello siete?

“Io mi sono sempre sentito all’interno del gruppo, mi hanno sempre dato disponibilità e si vede dall’atteggiamento anche in queste partite. Tutti aiutano anche in difesa, quando hai questo atteggiamento i multati è più facile arrivino. Siamo una rosa molto competitiva come ha mostrato questa settimana”.

Oggi avete giocato di rimessa appoggiandovi sulla Roma. L’Europa che arriva vi vedrà nuovamente così?

“Abbiamo fatto la partita fatta dalla roma all’andata. Loro ci erano ripartiti un sacco di volte, dovevamo trovare soluzioni e loro lasciano spazio. Potremo ripeterla anche i futuro, non possiamo avere la forza sempre di prendere gli avversari alti”.

Quanto è cresciuto?

“Le partite e le sconfitte ti fanno crescere, è normale che ogni minima cosa ti serva pr migliorare. Ho una grande squadre e una grande società che mi sta alle spalle. Ho imparato tante cose, non tutte le partite sono uguali, i moduli e le soluzioni variano. Giocare sempre uguale diventa schematico”.

L’Inter l’ha vista? Che impressione le ha fatto?

“La solita impressione, sono una grande squadra e martedì sarà una battaglia. Dybala? Spero che domani si alleni un po’ con noi per averlo al più presto a disposizione”.