La Juve voleva venderlo, ora lo blinda fino al 2030: Nico Gonzalez al centro del progetto

La Juventus blinda Nico Gonzalez fino al 2030 e cambia definitivamente pagina sul suo futuro. Dopo il ritorno dal prestito all'Atletico Madrid, l'argentino si è ripreso progressivamente spazio e fiducia alla Continassa, conquistando mister Luciano Spalletti a suon di prestazioni convincenti. Ora arriva il rinnovo, un segnale chiaro: i bianconeri puntano su di lui e non intendono più lasciarselo scappare. Il nuovo accordo, valido fino al 30 giugno 2030, certifica la svolta di un'estate in cui il suo futuro sembrava lontano da Torino.

Il comunicato della Juventus

"L'accordo conferma la volontà di dare continuità al percorso iniziato nell'estate del 2024 con l'arrivo a Torino del classe 1998", si legge nella nota ufficiale del club. Da allora, Nico González ha collezionato 45 presenze complessive e 7 reti in bianconero, contribuendo anche all'avvio positivo della nuova stagione, con 2 gol in 5 apparizioni. La Juventus ne ha evidenziato sui suoi canali "imprevedibilità e soluzioni tattiche" per il reparto avanzato, insieme a "esperienza e personalità", qualità che lo rendono "un elemento di riferimento prezioso per il gruppo, sia dentro che fuori dal campo".

La gioia di Nico: "È un orgoglio continuare questo progetto"

Soddisfatto anche l'argentino ex Atletico, Fiorentina, Stoccarda e Argentinos Juniors, che ha celebrato il rinnovo con la Vecchia Signora sui social: "Sono molto felice di continuare a far parte di questa grande famiglia". Il classe '98 ha poi ribadito il proprio legame con l'ambiente bianconero: "Da quando sono arrivato, mi sono sentito molto a mio agio sia nel club che in città, e sono molto entusiasta di tutto ciò che abbiamo in vista". Infine, la promessa per il futuro: "È un orgoglio continuare a far parte di questo progetto e con grande entusiasmo continuare a lavorare per raggiungere grandi cose insieme". La Juventus ha scelto: Nico è ancora al centro del progetto, anzi lo è ancora di più.