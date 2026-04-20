Juventus, prova da Champions: scatto (decisivo?) contro un Bologna stanco e senza stimoli

La Juventus sfrutta al meglio il turno favorevole e batte 2-0 il Bologna, infilando la terza vittoria consecutiva e la quinta nelle ultime sei giornate. Un successo pesante, che consente ai bianconeri di portarsi a +5 su Como e Roma e compiere un passo deciso verso la qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra di Luciano Spalletti indirizza subito la partita: bastano due minuti per trovare il vantaggio con David, bravo a capitalizzare un avvio aggressivo. La Juve prende il controllo del match e sfiora più volte il raddoppio già nel primo tempo, senza però riuscire a chiudere i conti. Il Bologna fatica a reagire, condizionato anche dalla settimana complicata seguita all’eliminazione europea. A inizio ripresa arriva il colpo che spegne definitivamente le speranze rossoblù: Thuram firma il 2-0 e mette in discesa la gara. L’unico vero squillo degli ospiti è il palo colpito da Rowe, troppo poco per riaprire una sfida sempre nelle mani dei padroni di casa.

Nel post partita, Spalletti ha esaltato lo spirito del gruppo: “È bellissimo vedere chi segna chiamare i compagni e condividere la gioia. Questo fa la differenza”. Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza dell’approccio: “Non dovevamo sbagliare, dovevamo partire forte e sfruttare il momento”. Dall’altra parte, Vincenzo Italiano ha ammesso le difficoltà: “Il primo gol ha indirizzato tutto, eravamo poco compatti e senza preparazione adeguata queste partite diventano complicate”.

La Juve, intanto, continua la sua corsa. E ora la Champions è sempre più vicina.