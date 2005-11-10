Ufficiale Vicenza, prolungato il contratto del bomber Morra: sarà biancorosso fino al 2028

L’esperienza dell’attaccante Claudio Morra con il Vicenza proseguirà anche in Serie B. Dopo due stagioni in biancorosso, dove ha messo a segno 26 reti in 75 presenze nelle varie competizioni, infatti il classe ‘95 ha prolungato il suo rapporto di un ulteriore anno, visto che la scadenza precedente era fissata al 2027, con il club veneto.

Questa la nota della società biancorossa:

"La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare il prolungamento di contratto di Claudio Morra fino al 30 giugno 2028. Da parte di tutto il club i più sentiti auguri a Claudio per il prosieguo della sua esperienza in biancorosso".