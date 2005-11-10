TMW Inter, avanti per Solet: oggi incontro con l'entourage del difensore. L'Udinese chiede 25 mln

L'Inter è pronta a muoversi concretamente per Oumar Solet. Il centrale francese dell'Udinese continua a essere il principale obiettivo del club nerazzurro per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione e, come raccolto da TMW, nelle ultime ore la società ha intensificato i contatti per provare ad arrivare alla fumata bianca.

Solet è stato individuato come il profilo ideale per completare il pacchetto dei difensori centrali, anche alla luce dell'addio ormai previsto di Francesco Acerbi, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno.

L'Udinese valuta il giocatore 25 milioni di euro, ma il dialogo tra le parti prosegue e l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. Nella giornata di oggi, inoltre, si è registrato un contatto anche tra l'Inter e l'entourage del difensore, ulteriore segnale della volontà nerazzurra di accelerare sull'operazione.