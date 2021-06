L'Inghilterra ruggisce, la Croazia miagola: 1-0 per gli inglesi, Brozovic e Perisic deludono

Niente notti di mezze estati, ma un torrido pomeriggio di metà giugno. L'Inghilterra torna a Wembley ed esce dal campo col sorriso grazie al gol di Sterling al 57', decisivo per la vittoria della nazionale dei Tre Leoni nel big match del girone D contro la Croazia. La squadra di Southgate ruggisce e lo fa giocando un gran bel calcio, coi giovani terribili che hanno fatto pendere l'ago della bilancia dalla parte dei padroni di casa. Su tutti Foden, talento del Manchester City incensato da Pep Guardiola: qualche tempo fa il tecnico catalano ha dichiarato che il numero 20 degli inglesi è il giocatore più forte che ha allenato. Si può essere in disaccordo o meno, ma le qualità si sono viste in campo.