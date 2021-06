Le pagelle della Croazia - Brozovic e Perisic irriconoscibili, Modric gioca da solo

Livakovic 6,5 - Alla fine era riuscito a sporcare anche il tiro di Sterling, ma non è bastato. Uno dei migliori dei suoi, tiene in piedi le speranze fino al 90’.

Vrsaljko 6,5 - È l’unico che prova l’affondo anche quando non ci sono spazi. Si propone parecchio, ma non lo servono quasi mai.

Vida 5 - Errore pazzesco su Sterling, lascia una prateria a un giocatore che dentro l'area non sbaglia praticamente mai. Fatica durante tutto il match, gara da dimenticare immediatamente.

Caleta-Car 5 - Giornata da cancellare anche per il numero 5, arriva fuori tempo e non prende mai gli avversari. Gira parecchio a vuoto, male anche sui palloni alti.

Gvardiol 5,5 - La sua partita inizia con una sterzata di Foden che lo manda al bar. Si riprende nel secondo tempo, ma deve rimanere con la testa sulla partita.

Modric 6,5 - Quando non può giocare di fino mette in campo tutta la sua intelligenza calcistica. Addormenta il gioco, gestisce, pensa. Ma è solissimo in mezzo al campo.

Brozovic 5 - L’istantanea della sua gara è tutta al momento del giallo per il fallo su Mount: ferma il proprio avversario placcandolo in maniera irregolare, gira a vuoto per 70’ di gioco. (Dal 70’ Vlasic 5,5 - Non riesce ad avere il giusto impatto sulla sfida).

Kovacic 5 - Molti lo avevano criticato per il suo rendimento in nazionale, ma oggi il centrocampista del Chelsea ha dato modo ai detrattori di esaltare la tesi: manca lo spunto nei grandi eventi, manca la giocata contro le grandi squadre. (Dall’85’ Pasalic 6 - Per poco non trova il pareggio in pieno recupero, alla fine la sua azione è la più pericolosa del match).

Rebic 5,5 - Una sola occasione da gol sprecata malamente da dentro l’area di rigore. Può fare di meglio, deve resettare subito una partita da matita rossa. (Dal 78’ Petkovic 6 - Si muove bene, ma i compagni lo servono pochissimo).

Kramaric 5,5 - Da segnalare una sponda per Modric all’inizio del secondo tempo, ma è fuori contesto e spesso non trova le giuste distanze. (Dal 70’ Brekalo 5 - Gira parecchio a vuoto, non è giornata per nessuno).

Perisic 4,5 - Estraniato completamente dal gioco. Quando gli arriva la palla non sa cosa fare: manca la cattiveria agonistica, lo spunto si perde tra i primo caldi di Wembley. Tacchi e tocchi inutili, abbiamo visto e conosciuto un altro giocatore.

Zlatko Dalic 5 - Male nei cambi e nella gestione del modulo. Le qualità non mancano, ma con la Repubblica Ceca è costretto già a vincere.