L'Inter rivoluziona la difesa, Maksimovic in pole. Ma forse dovrà fare una cessione pesante

Il mercato è ancora distante, ma l'Inter deve fronteggiare la crisi di liquidità di Suning. Così appare molto probabile che con il bilancio in perdita, a giugno, servirà almeno una cessione. Possibile un big (Lautaro ha molte proposte) ma c'è da rifare la difesa. Per la porta il nome nuovo è quello di Cakir del Trabzonspor, ma la richiesta di 30 milioni sembra davvero esagerata. In compenso a parametro zero ci potrebbe essere l'aggiunta Maksimovic al posto di Ranocchia. Gli altri due che potrebbero andarsene sono D'Ambrosio e Kolarov.