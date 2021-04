Inter, Suning e il bilancio in perdita: entro giugno servirà almeno una cessione

vedi letture

Il passivo da 130 milioni di euro con cui verrà chiuso il bilancio dell'Inter in estate, costringe il club nerazzurro a mettere in preventivo almeno una cessione entro il 30 giugno. Un'operazione non semplice considerando il fatto che siamo ancora in piena pandemia e che nel mezzo ci sono gli Europei a rallentare le contrattazioni. Occhio al mercato inglese, dove alcuni club stanno seguendo con attenzione il rendimento di diversi giocatori interisti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.