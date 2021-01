La calda giornata di casa Roma: Fonseca ancora in sella, ma l'ombra di Allegri (e non solo) resta

vedi letture

Giornata caldissima in casa Roma, dopo il ko di Coppa Italia contro lo Spezia e soprattutto il pasticcio legato alla sesta sostituzione. In mattinata è andato in scena un vertice a Trigoria fra i Friedkin e il GM Tiago Pinto nel quale inevitabilmente è stata messa sotto osservazione la situazione del tecnico Paulo Fonseca. Ma per il momento la Roma ha scelto la linea della continuità. Avanti con Fonseca insomma, almeno fino al replay di campionato contro lo Spezia in programma sabato alle 15. Nel summit dirigenziale, inoltre, è stato scelto di non mandare la squadra in ritiro, coi giocatori che al termine dell'allenamento diretto da Fonseca sono tornati normalmente nelle proprie abitazioni.

Nonostante la conferma, la posizione di Fonseca resta comunque in bilico e in caso di nuovo risultato negativo nella prossima di Serie A potrebbero arrivare altri e più importanti provvedimenti. Con i nomi dei possibili sostituti che iniziano già a circolare: quello più affascinante, nonché preferito, è Massimiliano Allegri. Ma nel novero dei candidati ci sono anche Luciano Spalletti e Maurizio Sarri.