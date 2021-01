Ultime dalla Roma: avanti con Fonseca, per ora. Il portoghese sta dirigendo l'allenamento

Paulo Fonseca in panchina contro lo Spezia, di nuovo. Il vertice di questa mattina, al quale il tecnico portoghese non ha partecipato (è arrivato a Trigoria attorno alle 14 e sta dirigendo l'allenamento in corso di svolgimento), non ha portato come da previsioni a un esonero-lampo: tra le tante valutazioni fatte, anche i tempi brevi da qui al confronto di campionato con i liguri, per una squadra che al momento è comunque quarta in campionato. Resta viva la tentazione Allegri, non l’unica, ma in casa Roma è il momento di studiare le prossime mosse e non è detto che la società voglia puntare su un altro big a stagione in corso, anche se si considera che esonerare il portoghese ora vorrebbe dire mettere a libro paga due allenatori e anche questa valutazione ha avuto il suo peso. Così, fiducia a Fonseca, almeno per ora, e con l’obiettivo di invertire la rotta rispetto a due passi falsi che si fanno sentire.