La Juve è viva: 3-2 all'Inter! Pasillo de honor? Pirlo ha spiegato il punto di vista bianconero

Grazie a un rigore trasformato da Juan Cuadrado a due minuti dalla fine del tempo regolamentare, la Juventus questa sera ha battuto 3-2 l'Inter al termine di una gara rocambolesca caratterizzata dai tanti errori del direttore di gara Calvarese.

La squadra bianconera tiene accesa la corsa al quarto posto grazie alla doppietta del colombiano, per distacco il migliore in campo. "Per noi era importante vincere, per avere ancora una speranza. Avevamo l'obbligo di portare avanti l'obiettivo, l'abbiamo fatto nonostante un po' di difficoltà", ha detto Pirlo nel post-partita.

Pirlo è poi tornato anche sulla decisione di non concedere il pasillo de honor all'Inter campione d'Italia: "Non sono state decisioni politiche. A noi in nove anni non è mai stato fatto, la Samp l'ha fatto una settimana dopo lo Scudetto, credo sia abbastanza. La società ha fatto i complimenti all'Inter, il presidente in primis".