La moviola di Fiorentna-Inter e il mani di Pongracic: il parere degli ex arbitri

Ancora polemiche arbitrali e Fiorentina-Inter ci regala l'episodio da moviola del mani in area di Marin Pongracic, non ravvisato dall'arbitro Colombo di Como. L'episodio è avvenuto al 10' sul risultato di 0-1 per l'Inter, dove su cross di Dumfries la palla finisce sul braccio del croato. Il gesto è stato ritenuto fortuito dal direttore di gara. Di seguito il punto di vista di alcuni ex arbitri:

Gianpaolo Calvarese: "Su un cross dalla destra il pallone arriva al centro, la sfera viene quasi giocata da Pio Esposito, anche se l'attaccante nerazzurro non riesce a intervenire pienamente, e da lì il pallone rimbalza e schizza. Non è chiaro se Pongracic tocchi la palla con il tacco o con il braccio, ma, anche se fosse con il braccio, non sarebbe punibile perché è in una posizione naturale, abbastanza vicino al fianco. Il pallone schizza da una distanza ravvicinata dopo che Esposito ha tentato di giocarlo".

Graziano Cesari: "Il pallone avrebbe raggiunto Thuram, il cross arriva da lontano e il braccio è largo. L'impronta dell'AIA è che questo non sia un errore di Colombo e del Var, io qualche dubbio ce l'ho. Posso anticipare che diranno che la decisione è corretta".

Mauro Bergonzi: "Sul cross al centro di Dumfries, il pallone finisce presumibilmente sulla mano destra di Pongracic. Utilizzo la parola presumibilmente perché non ci sono stati replay. Il difensore tende ad allargare il braccio per cercare il pallone, è punibile con il calcio di rigore. Colombo è posizionato benissimo e non ha fischiato niente. Potrebbe anche essere stato preso dal dubbio che la sfera fosse sbattuta sul tacco e non sul braccio. Il problema grave è che il VAR non lo ha richiamato, poteva essere rigore".