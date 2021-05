La Roma ci prova, ma è difficile crederci. L'ultima missione di Fonseca, la rimonta impossibile

“Proverò a fare fino all’ultimo il bene della Roma”. Paulo Fonseca lo dice chiaro e tondo, sgombra i dubbi: da luglio quella panchina sarà di José Mourinho, ma oggi c’è lui e vuole almeno provare a fare l’impresa. Nella conferenza stampa della vigilia, gran parte delle domande riguarda lo Special One e la separazione (consensuale, spiega Fonseca) a fine stagione . Ma c’è anche un 6-2 da provare a rimontare: “niente è impossibile”, assicura il difensore Roger Ibanez. Ma la fiducia, complici le condizioni della squadra capitolina (out Pau Lopez, Spinazzola, Calafiori, El Shaarawy e Veretout, anche Diawara non è al meglio) è quella che è. Bassa, a leggere le quote dei bookmakers.