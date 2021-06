La Turchia crolla all'esordio contro l'Italia, duri i quotidiani nazionali: "Doccia fredda"

La Turchia crolla l'esordio contro dell'Europeo contro l'Italia, che batte la squadra di Senol Gunes con un netto 3-0, dopo aver dominato per tutta la gara. Dura reazione dei media turchi, che si aspettavano tutt'altro inizio dalla Nazionale, che arrivava con grandi aspettative a questo Europeo. "Doccia fredda", scrive Sabah.com, a cui fa eco Fanatik, che dà meriti agli Azzurri di Mancini: "Non siamo resistiti all'Italia". Chiude, riassumendo il concetto degli altri quotidiani anche Dunya.com: "Non iniziamo come avremmo voluto".