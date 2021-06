La Turchia crolla contro l'Italia, Dunya.com: "Non iniziamo come avremmo voluto"

"Non iniziamo come avremmo voluto", questa l'apertura del sito turco Donya.com, che analizza così la sconfitta della Nazionale di Senol Gunes contro l'Italia di Mancini. "Di fronte ad una grande Italia, la Nazionale esce sconfitta con un 3-0", l'edizione online del quotidiano. Per i turchi ora testa alla partita di mercoledì, dove a Baku affronteranno il Galles, domani in campo contro la Svizzera.