La Turchia crolla con gli Azzurri. Fanatik: "Partiamo male, non siamo resistiti all'Italia"

vedi letture

"Partiamo male, non siamo resistiti all'Italia". Questa l'apertura in Turchia di Fanatik, uno dei siti di riferimento dello sport dei turchi. L'Italia spazza via la squadra di Gunes grazie all'autogol di Demiral e alle reti di Immobile e Insigne, che hanno aperto nel migliore dei modi l'Europeo degli Azzurri. Grande amarezza per i turchi, che mercoledì scenderanno in campo a Baku per la seconda gara del girone, contro il Galles.