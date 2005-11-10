Il Milan ha Rabiot ma non l'identità, Sassuolo ferma-grandi. Preoccupano Gabbia e Leysen

Finisce 1-1 al Mapei Stadium fra Sassuolo e Milan con i rossoneri che giocano un bel calcio almeno fino al gol di Adrien Rabiot al 64'. Ma che inspiegabilmente si spengono non appena vanno avanti, concedendo agli emiliani il pareggio quattro minuti più tardi con Odenthal che sfrutta un'azione da corner.

Milan che trova il terzo pareggio in sei partite e perde ulteriore terreno sull'Inter che è ora distante quattro lunghezze. Ruben Amorim non è ancora riuscito a dare un'identità alla squadra, partendo in Emilia con la difesa a 4 per poi tornare a 3 inserendo Modric a centrocampo per Estupinan. Il tecnico portoghese si aggrappa ad Adrien Rabiot, fin qui devastante: il francese ha segnato 3 reti e servito 2 assist. Solo Malen ha dato un contributo maggiore in zona gol.

Preoccupano le condizioni di Matteo Gabbia e Feddie Leysen. Nell'arco di pochi minuti entrambi i giocatori sono stati costretti alla sostituzione e c'è preoccupazione per entrambi: il milanista esce in barella, il sassolese aiutato dai sanitari.

Alberto Aquilani mostra soddisfazione per il risultato, la sua squadra si sta dimostrando capace di fermare le grandi: il pari col Milan arriva qualche settimana dopo la vittoria contro la Juventus. Amorim critico con l'atteggiamento della squadra dopo il gol dello 0-1, troppo passiva e che ha concesso un gol da calcio d'angolo.