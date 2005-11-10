Tegola Milan, Gabbia esce in barella dopo 20 minuti. Era alla sua prima da titolare
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 18:22Serie A
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11.10.2026 18:22Serie A
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È già finita la partita di Matteo Gabbia. Il difensore si è accasciato dopo un allungo per tentare di anticipare Laurienté. Problemi al flessore per il centrale che era alla sua prima partita da titolare. Al suo posto dopo 19 minuti Koni De Winter. Gabbia, 26 anni, è costretto a uscire in barella. In questo inizio stagione aveva raccolto appena 17 minuti spalmati in due partite.
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