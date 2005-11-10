Milan fermato dal Sassuolo, amaro Amorim: "Dopo il vantaggio dovevamo controllare meglio"

Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il pari dei rossoneri contro il Sassuolo. Ecco le sue parole:

Sul risultato

"Quando non vinciamo non siamo mai soddisfatti. Abbiamo controllato parte della partita, volevamo spingere e meritavamo il vantaggio. Ma dopo il gol dovevamo controllare meglio la partita, la reazione degli avversari. Non possiamo subire gol da calcio d'angolo".

Sull'atteggiamento

"Dobbiamo continuare a fare le cose che stavamo facendo fino al gol, continuando così facendo più possesso e non mettere la partita sulle transizioni. Volevamo spingere, volevamo trovare le giuste combinazioni. A volte è una questione di mentalità, è chiaro che l'avversario voleva reagire e dovevamo fare più possesso palla".

Sulle condizioni di Gabbia

"Non so ancora la gravità dell'infortunio. È chiaro che Gabbia sia fondamentale per questo gruppo. Un infortunio del genere fa male, ho percepito anch'io il dolore che ha provato e c'è tanta tristezza da parte mia".

Milan da lavori in corso

"Stiamo lavorando sulla costruzione e forse si vede in qualche fase della partita. Dobbiamo lavorare meglio sulle combinazioni dell'ultimo terzo. A volte ci hanno chiuso a centrocampo e ci hanno chiuso bene sulla nostra catena di sinistra. Dovevamo ricominciare a cercare il giocatore dentro. Ci stiamo provando, è uno degli ultimi step per essere più pericolosi".

Difesa a 3 o a 4?

"Alla fine sono gli stessi giocatori. Li puoi ruotare, giocare a 3 o 4. A 4 sei più aperto in fase di costruzione, oggi dovevamo spingere di più e abbiamo provato con i 4 difensori e 4 davanti per poter spingere".