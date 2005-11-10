Rabiot, numeri da attaccante. Il francese è la certezza alla quale Amorim si aggrappa

Tra le certezze di un Milan ancora alla ricerca di una sua identità c'è sicuramente Adrien Rabiot. Il francese è il giocatore al quale Ruben Amorim si è appigliato nei momenti di maggior difficoltà. Centrale di centrocampo, mezzala o trequartista, Rabiot ha sempre garantito un rendimento altissimo e numeri notevoli.

Siamo già a tre reti e due assist

Il gol contro il Sassuolo è il terzo di questo campionato, che fa di lui non solo il miglior marcatore del Milan assieme a Diego Moreira. Ma che, contando i due assist contro Torino e Lazio lo porta ad essere dietro al solo Donyell Malen ha preso parte a più gol (6) del centrocampista francese, che sta mostrando una continuità sotto questo profilo davvero notevole: nelle ultime tre partite ha segnato 2 reti e servito un assist.

Arrivato a Milanello il 16 agosto, impattante nonostante l'assenza di preparazione

E tutto questo non giocando nemmeno titolare le prime due partite di campionato, essendo arrivato a Milanello il 16 agosto, dopo l'estenuante stagione culminata con i Mondiali. E pur senza preparazione, appena ha messo piede in campo ha tolto le castagne dal fuoco ad Amorim, servendo un assist e segnando un gol nel successo 1-2 contro il Torino, tanto per gradire.

Il record alla portata

Amorim gli sta dando la libertà di giocare più dietro o sulla trequarti, seguendo l'evolversi della partita. Lui è fin qui il migliore della squadra per distacco. Ed evidentemente l'imprescindibile a centrocampo. E con questi numeri può ambire a battere il record personale di 11 reti (Juventus 2022/23) in una singola stagione.