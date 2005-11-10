Il Sassuolo ferma il Milan, Aquilani: "Prova di maturità dei miei. Vorrei rivedere il gol annullato"

Alberto Aquilani ai microfoni di Sky ha commentato il pareggio del Sassuolo contro il Milan (1-1):

Sul gol annullato a Thorstvedt

"Vorrei rivedere l'azione, mi sembra un po' dubbio".

Sulla prestazione

"Prima mezz'ora fatta bene, poi ci siamo abbassati un po' lasciando a loro il pallino e così abbiamo rischiato. La cosa importante è aver visto la maturità della squadra che ha capito cosa fare. A tratti siamo stati meno puliti di altre volte ma sono contento".

Sull'impatto che hanno avuto i cambi, con l'ingresso di Thorstvedt e Bowie

"Penso più a un discorso fisico, con i cambi davanti abbiamo messo più pressione davanti e chi è entrato ha fatto bene".

Sassuolo che ha dato prova di grande maturità

"Quando parlo di maturità intendo quello: capire il momento della partita. Nei momenti di difficoltà ci rifugiamo sulle nostre cose. Il Milan è forte, ci sta che ti faccia soffrire ma proprio per questo sono contento perché ho visto una squadra matura".

Sull'impostazione della partita

"Nel primo tempo abbiamo alternato ordine e disordine. Su alcune giocate potevamo essere più ordinati che puliti".

Su Sebastiano Esposito: c'è possibilità di vederlo esterno d'attacco come in Nazionale?

"Lo vedo in entrambi i ruoli. Più che esterno lo vedo con una punta vicino o trequartista. Sugli esterni ho dei giocatori importanti e preferisco altre caratteristiche. Per me può diventare un grande numero 9".