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L'illusione del Milan dura appena 4 minuti: col Sassuolo finisce 1-1

Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:02Serie A
11.10.2026 20:02Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Sassuolo indigesto, ancora una volta. C'è stato un momento nella storia di questa sfida in cui il Mapei Stadium portava anche bene. Benissimo il 22 maggio 2022, dove i rossoneri vinsero il loro 19° scudetto. Da allora solo delusioni e il digiuno prosegue anche stavolta, nonostante una partita per lunghi tratti dominata e che si era sbloccata dopo 64 minuti.

Due infortunati nel primo tempo

Nel primo tempo zero gol e due infortunati. Preoccupa Matteo Gabbia. Il difensore si è accasciato dopo aver tentato un contrasto su Laurienté. Problemi al flessore per il centrale che era alla sua prima partita da titolare. È uscito in barella al 20'. Pochi minuti dopo forfait di Fedde Leysen che si è fatto male dopo un contrasto di gioco con Pulisic. Una situazione che ha portato l'arbitro, Fourneau di Roma, a concedere sette minuti di recupero.

Rabiot illude, Odenthal la riprende

Il 4-4-1-1 del Milan parte lento ma si accende nei minuti finali con un paio di occasioni per Ramos che vuole far vedere a tutti il suo valore. Un'occasione anche per Rabiot, Moreira e Pavlovic, mentre del Sassuolo poco o nulla. Nella ripresa Amorim getta nella mischia Modric e torna a un 3-4-2-1, il Milan continua a spingere e la sblocca al 64': sinistro violentissimo di Rabiot che supera Muric sul suo palo. Terzo gol in campionato per il centrocampista dopo quelli segnati al Torino e al Lecce. Qualche minuto prima Aquilani manda in campo Thorstvedt e Bowie e i due nuovi entrati danno energia ai neroverdi che un secondo dopo il gol subito mettono sotto il Milan, sfiorano il gol due volte e al 68' pareggiano, appena 4 minuti dopo lo 0-1: da corner di Laurienté sbuca nel mucchio in area il sinistro del difensore che supera Maignan: 1-1.

Succede poco altro: una grande occaisone di Chukwueze sprecata, un gol annullato al Sassuolo per un fallo precedente di Bowie su Rabiot. Parità e ora la vetta dista 4 punti.

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