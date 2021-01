Non solo Dzeko-Sanchez. Fra questione stipendi ed Eriksen titolare, il punto sull'Inter

La giornata dell’Inter, inevitabilmente, è stata caratterizzata dalla trattativa con la Roma per lo scambio Dzeko-Sanchez. Ma al netto di quella che sarebbe l’operazione della sessione invernale, sono tante le tematiche di casa nerazzurra che meritano attenzione. A cominciare dalla trattativa che potrebbe portare alla cessione del pacchetto di maggioranza della società. Nei prossimi giorni, verosimilmente intorno alla metà di febbraio, il presidente Zhang con i vertici di Suning si incontrerà con i dirigenti BC Partners per portare avanti l’operazione dopo la due diligence. Per quanto riguarda la questione stipendi, poi, la società ha trovato un accordo coi propri tesserata: le mensilità di novembre e dicembre saranno pagate al termine del campionato. I giocatori hanno già dato il proprio ok.

Quindi, intorno all’ora di pranzo, le attenzioni si sono spostate tutte sulla Pinetina e sulla conferenza stampa di Antonio Conte: “Le squalifiche vanno accettate, giuste o no. Ho chiesto io di non fare ricorso”, ha spiegato l’allenatore in merito alle due giornate di stop imposte dal giudice sportivo. Ma gran parte delle richieste dei giornalisti, oltre che su Dzeko-Sanchez, vertevano sul nome di Christian Eriksen. Il danese da inizio mercato sembra in uscita dai nerazzurri, ma l’offerta giusta non è mai arrivata. E così Conte dovrebbe riproporlo ancora titolare contro il Benevento, ancora nel ruolo di regista, dopo il gol vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Milan.