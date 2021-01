Inter, l'era cinese è già virtualmente conclusa: a breve un incontro per accelerare la cessione

L'era cinese dell'Inter è virtualmente già conclusa perché senza la possibilità di esportare capitali all'estero, gestire il club è impossibile per il gruppo Suning. La sensazione in ambiti finanziari è che entro la metà di febbraio potrebbe esserci un faccia a faccia decisivo tra gli attuali proprietari, con presente anche Steven Zhang, e la BCPartners in seguito alla due diligence che sta per essere conclusa. Un incontro in Europa dove verranno svelate le carte e che potrebbe portare a un'accelerata decisiva per il cambio di proprietà in tempi brevi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.