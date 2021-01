Conte sulle giornate di squalifica: "Vanno accettate, giuste o no. Ho chiesto io di non fare ricorso"

Due giornate out per squalifica, l'Inter ha deciso di non fare ricorso per la decisione del Giudice Sportivo nei confronti di Antonio Conte. "Sono io che ho chiesto alla società di non fare ricorso, devo accettare la decisione, giusta o sbagliata che sia così come la società. Dopo un anno e mezzo sanno però cosa fare, sanno che partita devono fare contro il Benevento. Lo staff è preparato e mi sostituirà alla grande".