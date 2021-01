Inter, la punizione promuove Eriksen: sarà titolare in campionato contro il Benevento

vedi letture

La punizione vincente contro il Milan in Coppa Italia ha garantito un'altra chance da titolare a Eriksen in vista della sfida di domani contro il Benevento. Il danese, che nelle ultime 8 partite di campionato aveva giocato solo 20 minuti contro la Sampdoria, è pronto per tornare titolare in regia, mentre contro la Juventus in Coppa Italia a riprendere le redini della squadra a centrocampo sarà Brozovic. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.