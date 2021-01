Ottava sinfonia per l'Inter. Lautaro e Lukaku regalano gioie, ma Vidal è una nota stonata

Un successo voluto, cercato, sofferto ma alla fine assolutamente meritato, quello dell'Inter sul Crotone. Un risultato rotondo, 6-2 il finale, che mantiene l'Inter nei piani alti della classifica e che regala ai nerazzurri l'ottava vittoria consecutiva. Bene soprattutto Lautaro Martinez, autore di una splendida tripletta, ma pure Romelu Lukaku: per il belga gol numero 50 in nerazzurro in 70 apparizioni totali, prima del cambio per infortunio.

La nota stonata riguarda invece Arturo Vidal: il cileno ha messo lo zampino in negativo in entrambe le reti del Crotone, Conte lo ha sostituito all'intervallo e a fine partita lo ha ripreso pubblicamente invitandolo ad un maggior impegno in allenamento. Ma intanto, come detto, l'Inter mantiene la rotta e riprende il 2021 esattamente da dove aveva chiuso il 2020.