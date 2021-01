Romelu Lukaku inarrestabile. 50 gol (e 9 assist) nelle prime 70 presenze con l'Inter

Romelu Lukaku non è certamente l'uomo copertina del successo dell'Inter sul Crotone, vista la tripletta realizzata da Lautaro Martinez. Ma il belga, anche nel giorno in cui il compagno di reparto si porta a casa il pallone, ha trovato comunque il modo di far parlare di sé. Con la rete messa a segno, infatti, Lukaku è arrivato a quota 50 reti in maglia nerazzurra. 50 reti realizzate in 70 apparizioni totali, per una media gol davvero spaventosa. Numeri che assumono ancor più rilevanza, se alle 50 esultanze ci aggiungiamo anche i 9 assist messi a referto.