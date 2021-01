L'Inter gioca a tennis col Crotone nella prima del 2021: tripletta di Lautaro e 6-2 a San Siro

INTER-CROTONE 6-2 (12' Zanellato, 19' Lautaro, 31' aut. Marrone, 35' Golemic, 57' Lautaro, 64' Lukaku, 78' Lautaro, 87' Hakimi)

L'Inter inizia alla grande il 2021 e trova l'ottava vittoria consecutiva in campionato, spazzando via 6-2 il Crotone. Dopo un primo tempo equilibrato, finito 2-2, nella ripresa gli uomini di Conte dilagano grazie soprattutto alla tripletta di Lautaro Martinez. E in attesa del Milan, i nerazzurri salgono in vetta alla classifica.

SPETTACOLO E GOL NEL PRIMO TEMPO - Parte fortissimo il Crotone, che dopo 12' è già in vantaggio: cross perfetto di Messias, gol di testa di Niccolò Zanellato. L'Inter non accusa il colpo e dopo 7' trova il pari con Lautaro Martinez, ottimamente lanciato da Lukaku. I nerazzurri non si accontentano e al 31' trovano il vantaggio grazie all'autorete di Luca Marrone. Ma il Crotone ha la forza di reagire e trova il 2-2: Vidal atterra Reca in area, l'arbitro Aureliano indica il dischetto su suggerimento del VAR. Dagli 11 metri si presenta Vladimir Golemic che non sbaglia.

MALE VIDAL, CONTE LO LASCIA NELLO SPOGLIATOIO - Antonio Conte nota le evidenti difficoltà di Vidal e lo lascia fuori all'intervallo, al suo posto Sensi. Ma l'apertura di ripresa è tutta per il Crotone: la squadra di Stroppa crea gioco e si proietta in avanti con personalità, ma non trova la via del gol nonostante una buona occasione con Riviere.

LAUTARO E LUKAKU METTONO LA GARA IN GHIACCIO - Nonostante i tentativi del Crotone, l'Inter passa al 57': Lukaku manda Brozovic di tacco dentro l'area, il croato vede l'accorrente Lautaro Martinez che di sinistro fa 3-2. Conte però non si accontenta, carica i suoi e Romelu Lukaku trova la meritata gioia personale con un'azione travolgente che porta al 4-2.

LUKAKU GUAIO MUSCOLARE, LAUTARO FA TRIPLETTA E HAKIMI LA CHIUDE - Subito dopo la rete, i tifosi dell'Inter guardano con preoccupazione il cambio chiamato dallo stesso Lukaku per un fastidio muscolare alla coscia destra. Ma per il belga dovrebbe trattarsi solo di contrattura. Al 78', poi, Lautaro Martinez decide di portarsi a casa il pallone e di testa fa tripletta per il 5-2. Il punto esclamativo sul match però deve ancora arrivare e lo mette Achraf Hakimi: discesa a sinistra di Darmian, il marocchino col sinistro segna il gol del definitivo 6-2.