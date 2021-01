Papu Gomez e l'Atalanta sempre più lontani. Allenamento da solo, prima chiamata per Maehle

Altro giorno, altre novità per quanto riguarda la situazione di Alejandro Gomez. In attesa dei movimenti delle big per capire dove potrà andare l'argentino, lui si allena da solo e decide di caricare il video su Instagram, facendo notare come sia l'unico sul campo. La realtà è che Gomez fa orari differenti rispetto alla squadra. La situazione sembra oramai irrecuperabile, con la cessione che si avvicina sempre di più.

Così la rottura è sempre più evidente e data anche dalla mancata convocazione, l'ennesima, contro il Parma. In compenso c'è Joakim Maehle.