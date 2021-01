tmw Atalanta, allenamenti a parte e nuova esclusione per Gomez. Si avvicina la cessione

Spaccatura totale, su tutti i fronti. L’Atalanta continua a vincere e convincere sul campo, evitando di parlare del caso mercato che sta monopolizzato la sessione invernale della compagine orobica. Il Papu però rimane a Zingonia, allenandosi in disparte e in orari completamente differenti rispetto ai compagni di squadra. Nelle ultime settimane anche pranzi e spazi comuni sono diventati superflui, l’ormai ex capitano orobico si limita soltanto alle sessioni individuali e alla presenza minima richiesta dal club. Ulteriori segnali - semmai ce ne fosse stato bisogno - di una frattura insanabile. Indifferenza tra le parti, in attesa di quei 10 milioni di euro richiesti dal presidente Percassi per poter dare il via libera alla cessione dell’argentino.

ORARI DIFFERENTI - Gomez dunque prosegue il proprio allenamento in disparte, lontano dai compagni di squadra. La scelta della società - con le varie esclusioni dalla lista dei convocati nelle ultime gare - è chiara: il Papu è stato messo ai margini del progetto, in attesa dell’offerta ideale per poter risolvere un rapporto ridotto ai minimi termini.

NUOVA ESCLUSIONE - Nessuno si aspettava un esito differente: l’argentino non ci sarà nemmeno nel match interno contro il Parma. Ormai le parti hanno intrapreso un percorso diverso, in cerca di una soluzione comune. Le remote possibilità di una pace insperata si sono ridotte drasticamente al lumicino. Il tempo e il mercato di gennaio sapranno dare le giuste risposte, ma ormai la storia d’amore è al capolinea.