“Sarò con te”, Spalletti e il suo primo giorno a Napoli. ADL lo accoglie all’aeroporto

Ieri la conferenza stampa fiume del presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis ha ufficialmente dato il via alla stagione 2021/2022 dei partenopei, mentre oggi con il suo sbarco a Castel Volturno è iniziata l’era di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è atterrato all’aeroporto di Capodichino con lo stesso ADL a dargli il benvenuto.

In questo primo contatto in terra napoletana si è parlato del programma degli allenamenti ma anche del mercato. Il tecnico toscano non avrà molte pretese perché la rosa gli piace e la ritiene già competitiva, ma ci sarà da definire il nodo legato al futuro di alcuni big come Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz e Lozano.

Spazio, infine, alle prime parole dello stesso Spalletti: "Innanzitutto va detto qualcosa alla città e ai tifosi: forza Napoli. E come dicono loro: "Sarò con te". Sono felicissimo ed onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli, metterò tutto me stesso a disposizione per il bene del Napoli perché amo questa professione, ho amato le città dove ho lavorato e penso che la felicità sia diversa, dipende dal contesto e Napoli è un contesto stimolante sotto ogni punto di vista. Non vedo l'ora di conoscerla bene".