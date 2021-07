Napoli, il video delle prime parole di Spalletti: "Come dicono i tifosi: 'Sarò con te'"

"Un saluto a tutti quanti i tifosi, siamo qui con il nostro nuovo mister. C'è grande ottimismo e un benvenuto a casa". A dirlo questa mattina Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli che che ha accolto all'aeroporto di Capodichino il nuovo allenatore del Napoli Luciano Spalletti insieme al figlio, il vice presidente Edoardo De Laurentiis, e poi tutti insieme si sono diretti al centro sportivo di Castel Volturno.

Ha poi brevemente preso la parola anche Luciano Spalletti, che ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da tecnico del Napoli: "Innanzitutto va detto qualcosa alla città e ai tifosi: forza Napoli. E come dicono loro: "Sarò con te". Sono felicissimo ed onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli, metterò tutto me stesso a disposizione per il bene del Napoli perché amo questa professione, ho amato le città dove ho lavorato e penso che la felicità sia diversa, dipende dal contesto e Napoli è un contesto stimolante sotto ogni punto di vista. Non vedo l'ora di conoscerla bene". In basso il video del suo arrivo nel Centro Sportivo.