Napoli, Spalletti sbarca a Castel Volturno: con De Laurentiis si parlerà subito di mercato

Inizierà oggi a Castel Volturno l'era napoletana di Luciano Spalletti. L'allenatore verrà accolto da De Laurentiis e con lui si intratterrà per parlare del programma degli allenamenti ma anche per parlare di mercato. Il tecnico toscano non avrà molte pretese perché la rosa gli piace e la ritiene già competitiva. Si parlerà del futuro di Insigne, ma anche della possibilità che uno tra Koulibaly, Fabian Ruiz e Lozano, faccia le valigie. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.